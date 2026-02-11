Sturla Holm Lægreid in lacrime confessa il tradimento dopo la medaglia di bronzo | Ho tradito la mia fidanzata

Sturla Holm Lægreid ha confessato di aver tradito la sua ex fidanzata. Dopo aver vinto la medaglia di bronzo, si è commosso e ha parlato apertamente del suo errore. Ha detto di aver sbagliato e di voler assumersi le proprie responsabilità. La confessione ha colto di sorpresa tutti, anche perché il biatleta sembrava concentrato sulla gara. Ora si aspetta di capire come reagirà la sua ex fidanzata e quali saranno le conseguenze di questa ammissione.

Durante un'intervista in diretta TV il biatleta norvegese Sturla Holm Lægreid ha confessato il tradimento: "Ho tradito la mia fidanzata..", ha detto per poi scoppiare in lacrime. L'intervista di Sturla Holm Lægreid in cui confessa il tradimento nei confronti della sua fidanzata tra le lacrime a una TV norvegese è diventato virale in rete e tutto il mondo sta parlando di lui. L'atleta a sorpresa si è lasciato andare a una confidenza decisamente inusuale e aveva promesso che se avesse vinto una medaglia alle Olimpiadi di Milano Cortina avrebbe confidato l'accaduto davanti a tutti. L'accaduto pare si sia verificato tre mesi fa, ma Sturla Holm Lægreid ha parlato del tradimento alla compagna solo la scorsa settimana.

