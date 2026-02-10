Sturla Holm Laegreid si aggiudica la medaglia ad Anterselva, ma il suo momento di gloria viene oscurato da una confessione inaspettata. Durante la diretta tv, il biatleta norvegese rivela di aver tradito la fidanzata, lasciando tutti di stucco. La sua vittoria viene accompagnata da emozioni contrastanti, tra gioia e imbarazzo, mentre il pubblico cerca di capire cosa succederà ora.

Anterselva, 10 febbraio 2026 – Qual è, se c’è, il momento giusto per confessare un tradimento? Un vecchio adagio afferma “Negare sempre, anche davanti all’evidenza”, ma si sa, tutto dipende dalla propria coscienza. E così l’atleta norvegese Sturla Holm Laegreid non ha avuto paura a manifestare in diretta tutta la sua “fragilità di uomo” e lo ha fatto in uno dei giorni più felici della sua vita: la vittoria della prima medaglia olimpica. Ma andiamo con ordine. epa12723897 Bronze medalist Sturla Holm Laegreid of Norway during the medal ceremony for the Men's 20km Individual of the Biathlon competitions at the Milano Cortina 2026 Winter Olympic Games, in Anterselva, Italy, 10 February 2026. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Il ghiaccio nel cuore di Sturla Holm Laegreid: vince la medaglia e confessa il tradimento della fidanzata in diretta Tv

Lacrime in diretta tv a Milano Cortina.

Dopo aver conquistato il bronzo alle Olimpiadi, l’atleta si apre in lacrime e confessa il tradimento alla fidanzata.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Il biatleta norvegese Sturla Holm Lægreid ha vinto una medaglia di bronzo ai Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026 e, subito dopo, durante un’intervista televisiva, ha parlato apertamente di un suo tradimento sentimentale. Visibilmente emozionato, - facebook.com facebook