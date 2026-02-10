Durante la cerimonia di premiazione a Milano Cortina 2026, Sturla Holm Laegreid ha sorpreso tutti confessando pubblicamente un tradimento. Il biatleta norvegese, appena salito sul podio dopo aver vinto un bronzo olimpico, ha deciso di rompere gli schemi e parlare senza filtri. La scena si è fatta subito virale sui social, lasciando molti increduli davanti a un gesto così spontaneo e inaspettato.

«Sei mesi fa ho incontrato l'amore della mia vita la persona più bella e straordinaria del mondo. Ma tre mesi fa ho commesso l'errore più grande della mia vita e le sono stato infedele», ha raccontato. Prima dei Giochi ha confessato l’infedeltà alla sua compagna che lo ha lasciato. Ha detto in diretta che alla gara è arrivato dopo la settimana più difficile della sua vita. Ha aggiunto di sentirsi come se avesse buttato la medaglia d'oro della sua vita. «Vorrei poter condividere questo con lei». «Preferirei suicidarmi socialmente, piuttosto che rinunciare a lei», ha detto. L'obiettivo è riconquistarla. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Sturla Holm Laegreid confessa il tradimento in diretta, subito dopo aver vinto un bronzo olimpico

Sturla Holm Laegreid si aggiudica la medaglia ad Anterselva, ma il suo momento di gloria viene oscurato da una confessione inaspettata.

L'atleta italiano ha conquistato il bronzo nel biathlon a Milano Cortina, ma le emozioni non finiscono con la gara.

