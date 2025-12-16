Epifania Reale | la Palazzina di Caccia di Stupinigi si trasforma nel mondo di Alice nel paese delle meraviglie
Il 6 gennaio, la Palazzina di Caccia di Stupinigi si trasforma nell’affascinante mondo di Alice nel Paese delle Meraviglie, grazie allo spettacolo del gruppo Nobiltà Sabauda. Un evento speciale per celebrare l’Epifania, ispirato al celebre romanzo di Lewis Carroll, che trasporta i visitatori in un universo di fantasia e meraviglia.
Il gruppo storico Nobiltà Sabauda porta in scena, martedì 6 gennaio, uno spettacolo ispirato al celebre libro Alice nel Paese delle Meraviglie scritto nel 1865 da Charles Lutwidge Dodgson sotto lo pseudonimo di Lewis Carroll, considerato uno dei migliori esempi del genere nonsense. Nella. Torinotoday.it
L’eleganza della Palazzina di caccia dei Savoia - Un gioiello storico e architettonico apre le sue porte a pochi chilometri da Torino: è la palazzina di caccia di Stupinigi, una delle tante residenze dei Savoia, che impreziosiscono il territorio con ... unionesarda.it
