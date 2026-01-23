Margherita Un secolo di storia | alla Palazzina di Stupinigi tanti eventi per raccontare la regina più moderna d’Italia

A cent’anni dalla scomparsa, la figura di Margherita di Savoia rivive attraverso una serie di eventi presso la Palazzina di Stupinigi, luogo simbolo della sua passione e del suo impegno. Questa mostra e iniziative intendono raccontare la sua storia e il ruolo di una delle regine più moderne d’Italia, offrendo uno sguardo approfondito sulla sua vita e sulla sua influenza.

A cento anni dalla sua scomparsa, la figura di Margherita di Savoia torna a splendere in una delle cornici che più ha amato e trasformato: la Palazzina di Caccia di Stupinigi. Non aspettatevi il solito ritratto polveroso di una sovrana d'altri tempi perchè il progetto "Margherita. Un secolo di storia" alla Palazzina di Caccia di Stupinigi racconta la sorprendente modernità della prima regina d'Italia. In occasione del centenario della scomparsa di Regina Margherita, si terrà una visita guidata a Stupinigi intitolata "Margherita e Stupinigi". Un secolo fa, Margherita di Savoia, prima regina d'Italia, si ritirava nella sua villa di Bordighera, lasciando un'impronta indelebile nella storia del paese.

