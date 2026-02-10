Riaperte le indagini sul suicidio del 15enne a scuola a Senigallia

Le indagini sul suicidio del 15enne Leonardo Calcina a Senigallia sono state riaperte. La procura ha deciso di riprendere il procedimento, questa volta per istigazione al suicidio. La decisione arriva dopo che un problema tecnico ha impedito la comunicazione ai genitori della richiesta di archiviazione, che risale all’aprile 2023. I genitori avevano sempre sostenuto che Leonardo fosse vittima di bullismo a scuola. Ora si attende che le nuove indagini facciano luce su quanto accaduto.

AGI - Per un vizio tecnico sarà riaperto il procedimento per istigazione al suicidio del 15enne Leonardo Calcina, studente di Senigallia, in provincia di Ancona, che si è tolto la vita nell' ottobre 2024 perché, come hanno sempre sostenuto i suoi genitori, era vittima di bullismo a scuola: il tribunale dei minori non aveva comunicato proprio ai genitori la richiesta di archiviazione dell'indagine da parte della procura, che risale all'aprile dello scorso anno ed era stata accolta dal gip. L'archiviazione. L'archiviazione della vicenda è stata scoperta dal legale dei genitori, Pia Perricci, all'esito di un accesso agli atti.

