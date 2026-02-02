Alessia e Livia Schepp le gemelline mai ritrovate Il papà suicida in Puglia le lettere dell' orrore le indagini di Chi l' ha visto | Sono vive in Canada

Le gemelline Alessia e Livia Schepp, scomparse ormai anni fa, continuano a tenere in tensione l’Italia. Il papà, l’ultimo a vederle, si è tolto la vita in Puglia lasciando lettere che sembrano raccontare un incubo. Le indagini di “Chi l’ha visto” hanno portato a un nuovo punto: le bambine potrebbero essere vive e attualmente in Canada. La famiglia vive un dolore senza fine, senza un corpo, senza un luogo dove piangerle, solo con il sospetto che siano ancora là fuori.

Perdere le proprie figlie di appena 6 anni, senza sapere quale sia stato il loro destino, fino a non avere nemmeno un luogo in cui andare a piangerle. In una storia iniziata con un matrimonio arrivato al capolinea in Svizzera e finita con un treno disperso nelle campagne della provincia di Foggia. Le gemelline scomparse Sono passati ormai 15 anni, ma è ancora vivo il ricordo di Alessia e Livia Schepp, le due bambine scomparse nel nulla a cavallo tra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio del 2011: nate nell'ottobre 2004, avevano da poco compiuto 6 anni. Su dove siano e su cosa sia successo loro, tuttora non sappiamo nulla, sebbene si possa solo immaginare. 🔗 Leggi su Leggo.it

Quindici anni fa le gemelline Alessia e Livia Schepp, 6 anni, sono scomparse. A portarle via il papà, Matthias. Le bimbe sono state rapite il 30 gennaio a Saint-Sulpice, sobborgo a 5 km da Losanna (Svizzera). L'uomo si è vendicato della moglie, Irina Lucidi ch - facebook.com facebook