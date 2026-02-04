STRISCIA LA NOTIZIA | SAMIRA LUI CO-CONDUTTRICE TAPIRO PAUSINI E TANTO ALTRO

Giovedì sera su Canale 5 va in onda il terzo appuntamento di “Striscia la notizia”. Ezio Greggio e Enzo Iacchetti conducono lo show, con sei Veline e la band dal vivo diretta da Demo Morselli. La puntata promette battute, sorprese e tanti momenti divertenti.

Giovedì 5 febbraio, in prima serata su Canale 5 il terzo appuntamento con Striscia la notizia – La voce della presenza, condotto da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, affiancati da sei Veline e dalla band dal vivo diretta dal maestro Demo Morselli. Ospiti in studio: Samira Lui al suo grande esordio dietro al bancone di Striscia, al fianco dei conduttori per tutta la puntata tra battute e gioco, anche in una rivisitata versione di Parole Parole di Mina; Lillo, protagonista insieme a Greggio, Iacchetti, Morselli e alle Veline di una coreografia fatta di gag e balletti; Raul Cremona nei panni del mitologico Mago Oronzo, con i suoi esilaranti e inimitabili giochi di prestigio. 🔗 Leggi su Bubinoblog

La popolare cantante Laura Pausini riceverà un Tapiro d’oro nella prossima puntata di Striscia la Notizia.

«Mamma, mamma vieni a vedere, ho il tapiro». Così Laura Pausini, col sorriso, ha accolto Valerio Staffelli all’ingresso di un negozio di abbigliamento, probabilmente in compagnia della madre, mentre le telecamere di Striscia la Notizia immortalavano la scen - facebook.com facebook