La scorsa notte, Striscia la Notizia ha consegnato il suo primo Tapiro a Checco Zalone. La trasmissione si conferma uno dei programmi più seguiti in tv, grazie alle battute di Antonio Ricci e alle novità del suo formato. Il premio arriva in un momento in cui il comico pugliese è al centro dell’attenzione, ma non si sa ancora se sia un riconoscimento o una presa di mira. La puntata ha riscosso grande successo, e il pubblico si chiede quale sarà il prossimo passo di Striscia.

Nuovo appuntamento in prima serata per Striscia la Notizia. Il ritorno del tg satirico sta convincendo il pubblico, grazie anche alle nuove trovate di Antonio Ricci. La puntata di giovedì 29 gennaio 2026 si annuncia particolarmente ricca, tra satira, spettacolo e grandi protagonisti. Tra i momenti principali ci sarà di certo la consegna di un nuovo Tapiro d’Oro a Checco Zalone. Il ben noto comico, regista e cantautore sarà avvicinato da Valerio Staffelli mentre in compagnia di Gennaro Nunziante. Di seguito tutti i dettagli di questo premio particolare. Tapiro a Checco Zalone e Gennaro Nunziante. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Checco Zalone nel mirino di Striscia la Notizia: arriva il Tapiro

Approfondimenti su Checco Zalone

Gerry Scotti torna a far parte del cast di Striscia la Notizia.

Questa sera a Striscia La Notizia, Valerio Staffelli consegnerà il Tapiro d’Oro a Checco Zalone e Gennaro Nunziante.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Checco Zalone

Argomenti discussi: Checco Zalone, ancora un record: Buen Camino supera Avatar, ora è l'incasso italiano più alto di sempre; I film in onda in TV stasera, 26 gennaio 2026: Checco Zalone raddoppia, cosa succede stasera; Checco Zalone, Buen Camino e il record storico a un passo (i numeri e il confronto con 'Quo Vado?) - E Pier Silvio Berlusconi lo ringrazia pubblicamente; Atm nel mirino, il prefetto di Potenza rafforza i controlli sul territorio.

Checco Zalone, Buen Camino e il record storico a un passo (i numeri e il confronto con 'Quo Vado?) - E Pier Silvio Berlusconi lo ringrazia pubblicamenteBuen Camino ha superato i 70 milioni di incasso e sfiora i 9 milioni di presenze: il record storico di Quo vado? è dietro l'angolo ... affaritaliani.it

I film in onda in TV stasera, 26 gennaio 2026: Checco Zalone raddoppia, cosa succede staseraIl dominatore del box office stasera in TV con due pellicole, Tolo Tolo e Cado dalle nubi: dove vederle e tutta la programmazione di oggi, lunedì 26 gennaio. libero.it

Checco Zalone e Gennaro Nunziante ricevono il Tapiro d’Oro per il successo record di Buen Camino. E Striscia torna con ospiti d’eccezione. Tutte le anticipazioni - facebook.com facebook

«I ristoranti mi trovano sempre posto pensando a Checco Zalone»: le confessioni surreali di Andrea Zalone x.com