Strage nella scuola di Tumbler Ridge in Canada almeno 10 morti | a sparare è stata una donna poi si è uccisa

Strage in Canada: 10 persone sono morte e 27 sono state ferite, di cui 2 in condizioni gravi. La carneficina si è verificata in una scuola a Tumbler Ridge, nella provincia della British Columbia, ai piedi delle Montagne Rocciose. Le forze dell’ordine hanno identificato una donna sospettata di essere colei che ha aperto il fuoco. Dopo aver compiuto la strage, si è tolta la vita, poco prima dell’arrivo della polizia. Il sovrintendente della Royal Canadian Mounted Police, Ken Floyd, ha aggiunto che il movente non è ancora chiaro. Canada, strage in una scuola a Tumbler Ridge: donna uccide 10 persone Il primo ministro canadese Mark Carney "devastato" Premier della British Columbia: "Tragedia inimmaginabile" Canada sotto shock Canada, strage in una scuola a Tumbler Ridge: donna uccide 10 persone Gli investigatori stanno indagando sul legame fra le persone uccise e la killer. 🔗 Leggi su Virgilio.it

