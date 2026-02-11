Donna compie una strage in Canada nella scuola di Tumbler Ridge 10 morti e 27 feriti | premier devastato

Una sparatoria in una scuola di Tumbler Ridge, in Canada, ha provocato la morte di dieci persone e ferito altre 27. La polizia ha confermato che una donna è arrivata armata e ha aperto il fuoco prima di togliersi la vita. Il primo ministro canadese ha espresso profonda tristezza per quanto accaduto. La comunità locale è sconvolta, mentre le autorità cercano di capire cosa abbia portato a questa tragedia.

Strage in Canada: 10 persone sono morte e 27 sono state ferite, di cui 2 in condizioni gravi. La carneficina si è verificata in una scuola a Tumbler Ridge, nella provincia della British Columbia, ai piedi delle Montagne Rocciose. Le forze dell’ordine hanno identificato una donna sospettata di essere colei che ha aperto il fuoco. Dopo aver compiuto la strage, si è tolta la vita, poco prima dell’arrivo della polizia. Il sovrintendente della Royal Canadian Mounted Police, Ken Floyd, ha aggiunto che il movente non è ancora chiaro. Canada, strage in una scuola a Tumbler Ridge: donna uccide 10 persone Il primo ministro canadese Mark Carney "devastato" Premier della British Columbia: "Tragedia inimmaginabile" Canada sotto shock Canada, strage in una scuola a Tumbler Ridge: donna uccide 10 persone Gli investigatori stanno indagando sul legame fra le persone uccise e la killer. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Una donna ha aperto il fuoco questa mattina in una scuola di Tumbler Ridge, in Canada.

Una sparatoria si è verificata questa mattina in una scuola di Tumbler Ridge, in British Columbia.

