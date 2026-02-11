Strage nella scuola canadese | almeno 10 morti a Tumbler Ridge il killer si è tolto la vita

Una sparatoria ha sconvolto la scuola di Tumbler Ridge, in Columbia Britannica. Almeno 10 persone sono morte e 25 sono rimaste ferite. Il killer si è tolto la vita sul posto. La polizia sta indagando per capire cosa abbia scatenato questa tragedia. La comunità si stringe intorno alle famiglie dei defunti.

Sparatoria in una scuola della Columbia Britannica: il bilancio provvisorio. Una sparatoria in una scuola della Columbia Britannica ha sconvolto il Canada, causando almeno 10 morti e circa 25 feriti, in quello che si profila come uno degli episodi più gravi di violenza armata nel Paese negli ultimi anni. L'attacco è avvenuto nella piccola comunità di Tumbler Ridge, nel nord-est della provincia, una cittadina di appena 2.400 abitanti immersa nella regione del Peace River, a oltre 1.000 chilometri da Vancouver. Secondo la Royal Canadian Mounted Police (RCMP), tra le vittime c'è anche il presunto attentatore, trovato morto con quella che sembra essere una ferita autoinflitta.

