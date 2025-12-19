Una drammatica vicenda che ha sconvolto il mondo accademico e scientifico si è conclusa con un tragico epilogo. La polizia americana ha finalmente individuato il colpevole di una serie di terribili omicidi, tra cui quello di un prestigioso scienziato del MIT. Dopo aver compiuto il suo atto, l’assassino si è tolto la vita, lasciando dietro di sé un’indagine ancora avvolta nel mistero e ricca di colpi di scena.

© Cultweb.it - Individuato il killer della Brown University, si è tolto la vita dopo aver ucciso un superscienziato del MIT

Una vicenda intricata, ricca di colpi di scena che ancora potrà riservare sorprese. La polizia americana ha identificato e localizzato l’attentatore responsabile della strage alla Brown University e dell’omicidio di uno scienziato nucleare del MIT. Si chiamava Claudio Neves Valente, 48 anni, cittadino portoghese ed ex studente di fisica della Brown University, è stato trovato morto ieri in un box di un magazzino che aveva affittato a Salem, nel New Hampshire. Si è tolto la vita con un colpo di pistola. La vicenda ha inizio il 13 dicembre, quando un uomo mascherato ha aperto il fuoco nell’edificio di ingegneria Barus & Holley della Brown University a Providence, Rhode Island, durante gli esami. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Leggi anche: Usa, professore del MIT ucciso in casa: possibile legame con la strage alla Brown University

Leggi anche: Super scienziato nucleare del Mit ucciso in casa. Possibile un legame con l'attacco alla Brown University

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Sparatoria alla Brown University, chi è il sospetto killer arrestato; Brown University, dopo 5 giorni il killer resta introvabile. L'imbarazzo dell'Fbi e di Trump, tra ricompense e accuse all'università; Usa, spari alla Brown University di Providence: due morti. È ancora caccia all’uomo; Individuato il killer della Brown University, si è tolto la vita dopo aver ucciso un superscienziato del MIT.

Sparatoria alla Brown University, chi è il sospetto killer arrestato - Si era trasferito all'università di Providence per il semestre autunnale 2025 ... msn.com

Brown University, dopo 5 giorni il killer resta introvabile. L'imbarazzo dell'FBI e di Trump, tra ricompense e accuse - Sono passati 5 giorni dall’attacco in un’aula della Brown University a Providence, nel Rhode Island, ma il killer resta introvabile. msn.com

A distanza di oltre 24 anni dall’uccisione della studentessa di Arce non è ancora stato individuato l’assassino - facebook.com facebook

Sydney, chi è uno dei killer: identificato attentatore Bondi Beach x.com