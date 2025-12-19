Sparatoria alla Brown University il killer si è tolto la vita Aveva ucciso anche il professore del Mit

Una drammatica sparatoria alla Brown University ha sconvolto la comunità accademica. Il sospetto autore, responsabile di aver ucciso due studenti, è stato trovato morto, ponendo fine a un grave episodio di violenza. La tragedia ha suscitato shock e preoccupazione, evidenziando ancora una volta la fragilità e la vulnerabilità del contesto universitario.

© Quotidiano.net - Sparatoria alla Brown University, il killer si è tolto la vita. Aveva ucciso anche il professore del Mit Roma, 19 dicembre 2025 - È stato trovato morto il sospetto autore della sparatoria che ha ucciso due studenti durante una sessione di esami alla Brown University, negli Stati uniti. Lo ha annunciato la polizia di Providence, la città dove si trova il campus della prestigiosa università. Il capo della polizia di Providence, Oscar Perez, ha dichiarato in conferenza stampa che il sospetto, Claudio Manuel Neves Valente, cittadino portoghese di 48 anni, "si è tolto la vita", cinque giorni dopo l'attacco. Le autorità hanno inoltre collegato la sparatoria di Brown all'uccisione di un professore del Massachusetts Institute of Technology (Mit), avvenuta nei giorni successivi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net Leggi anche: Individuato il killer della Brown University, si è tolto la vita dopo aver ucciso un superscienziato del MIT Leggi anche: Sparatoria alla Brown University, il sospettato trovato morto. “Si è tolto la vita 5 giorni dopo”. Aveva fatto il dottorato in quella facoltà La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Sparatoria alla Brown University, chi è il sospetto killer arrestato; Sparatoria alla Brown University negli Stati Uniti, 2 studenti morti e 9 feriti; Suicida il killer della Brown University; Fermato il presunto attentatore della Brown University. «È un 24enne del Wisconsin, ex militare. Trovato grazie alla geolocalizzazione del cellulare». Suicida il killer della Brown University - Media: l'uomo avrebbe anche ucciso un professore del Massachusetts Institute of Technology, Nuno Loureiro, trovato cadavere nei giorni sco ... msn.com

