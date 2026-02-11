Una sparatoria in una scuola della Columbia Britannica in Canada ha provocato dieci morti, tra cui una donna che si è tolta la vita. La polizia non ha ancora spiegato il movente, ma conferma che si tratta di un atto compiuto dalla stessa donna. Sono 25 i feriti, alcuni in gravi condizioni. La comunità si stringe nel dolore, mentre le forze dell’ordine indagano sull’accaduto.

Una nuova strage di una scuola. Questa volta la sparatoria è avvenuta in una scuola della Columbia Britannica in Canada ha causato dieci morti tra cui una donna che la polizia ritiene essere l’autore della sparatoria e che si è tolta la vita. La Royal Canadian Mounted Police ha dichiarato che più di 25 persone sono rimaste ferite, tra cui due che sono state trasportate in elicottero all’ospedale in condizioni gravissime. Tutto è avvenuto alla Tumbler Ridge nella città di Tumbler Ridge, nell’area delle Montagne Rocciose a più di 1.000 chilometri (600 miglia) a nord di Vancouver, vicino al confine con l’ Alberta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Strage in una scuola in Canada, dieci morti e 25 feriti. La polizia: “È stata una donna, ignoto il movente”

Una donna ha aperto il fuoco questa mattina in una scuola di Tumbler Ridge, in Canada.

