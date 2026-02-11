Strage in un liceo canadese una donna spara e poi si uccide | 10 morti e 27 feriti

Una sparatoria nel cuore di un liceo canadese ha lasciato dietro di sé una scia di sangue. Una donna ha aperto il fuoco, uccidendo dieci persone e ferendone altre 27 prima di togliersi la vita. Gli investigatori stanno cercando di capire chi fosse e cosa l’abbia spinta a compiere questa strage, ma ancora non hanno reso noto l’identità né il motivo dell’attacco. La comunità è sotto shock e i soccorritori sono ancora al lavoro per aiutare i feriti e raccogliere testimonianze.

È di 10 morti e 27 feriti, di cui 2 in condizioni gravi, il bilancio di una sparatoria avvenuta in una scuola a Tumbler Ridge, nella provincia canadese della British Columbia, ai piedi delle Montagne Rocciose. Gli investigatori hanno identificato una donna sospettata di essere la responsabile della strage, che si è tolta la vita prima dell'arrivo della polizia, ma non hanno rivelato il suo nome. Il sovrintendente della Royal Canadian Mounted Police, Ken Floyd, ha aggiunto che il movente della sparatoria non è ancora chiaro e che gli agenti stanno ancora indagando sul legame fra le vittime e la killer. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Strage in un liceo canadese, una donna spara e poi si uccide: 10 morti e 27 feriti Approfondimenti su Canada Liceo Strage in un liceo canadese, una donna spara e poi si uccide: 10 vittime e 27 feriti Una sparatoria ha sconvolto un liceo in Canada, lasciando dietro di sé dieci vittime e 27 feriti. Canada, una donna spara in un liceo e poi si uccide: 10 vittime e 27 feriti Una donna ha aperto il fuoco in un liceo in Canada, uccidendo dieci persone e ferendone 27. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Canada Liceo Argomenti discussi: Canada, strage in una scuola: 10 vittime e 25 feriti. Morto anche l'attentatore; Canada, sparatoria in una scuola: almeno 10 morti e 27 feriti; Donna fa strage in un liceo in Canada: 10 morti e 27 feriti; Una rosa per Riccardo. Il liceo Cannizzaro di Roma ricorda il 17enne morto a Crans Montana. Una rosa per Riccardo. Il liceo Cannizzaro di Roma ricorda il 17enne morto a Crans MontanaNel giorno in cui avrebbe festeggiato il suo compleanno e un mese dalla strage di Crans Montana le parole dei suoi compagni di classe. La mamma: La scuola ha dimostrato tanto affetto ... rainews.it Torino, un minuto di silenzio al liceo D'Azeglio per le vittime della strage di Crans-MontanaUn minuto di silenzio, al liceo classico Massimo D'Azeglio di Torino, in memoria e in ricordo delle vittime della strage di Crans-Montana. Le lezioni si sono fermate per ricordare i ragazzi morti nell ... torino.repubblica.it In data 2 Febbraio al liceo Legnani, una conferenza sulla strage di p. zza Fontana a Saronno dalle ore 9.30 alle ore13. 30 gli studenti presenti erano 280 e abbiamo fatto in due turni. Erano presenti Paolo Silva Il dott. Francesco Lisanti, che ha illustrato il prezio - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.