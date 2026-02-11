Strage in un liceo canadese una donna spara e poi si uccide | 10 vittime e 27 feriti

Una sparatoria ha sconvolto un liceo in Canada, lasciando dietro di sé dieci vittime e 27 feriti. La donna che ha aperto il fuoco si è uccisa poco dopo. Gli investigatori hanno già identificato l'autrice, ma ancora non hanno reso noto il suo nome né il motivo che l'ha spinta a compiere l'attacco. La comunità scolastica è sotto shock, mentre le forze dell’ordine continuano le indagini per chiarire cosa sia successo.

È di 10 morti e 27 feriti, di cui 2 in condizioni gravi, il bilancio di una sparatoria avvenuta in una scuola a Tumbler Ridge, nella provincia canadese della British Columbia, ai piedi delle Montagne Rocciose. Gli investigatori hanno identificato una donna sospettata di essere la responsabile della strage, che si è tolta la vita prima dell'arrivo della polizia, ma non hanno rivelato il suo nome. Il sovrintendente della Royal Canadian Mounted Police, Ken Floyd, ha aggiunto che il movente della sparatoria non è ancora chiaro e che gli agenti stanno ancora indagando sul legame fra le vittime e la killer.

