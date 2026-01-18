Nove anni fa la tragedia di Rigopiano la sentenza dell’appello bis è attesa l’11 febbraio

Nove anni dopo la tragedia di Rigopiano, si attende l’udienza dell’appello bis, prevista per l’11 febbraio. In quella drammatica occasione, persero la vita 29 persone, tra dipendenti e ospiti della struttura. La più giovane aveva 22 anni, il più anziano 60. Questa sentenza rappresenta un momento importante di riflessione sulla vicenda, che ha profondamente segnato le comunità coinvolte.

Nove anni fa 29 persone rimasero uccise il 18 gennaio 2017 da una valanga di neve e detriti che travolse e distrusse l’Hotel Rigopiano di Farindola. Morirono 11 dipendenti della struttura e 18 ospiti. Furono 11 i sopravvissuti. Mancavano pochi minuti alle 17 quando la valanga del peso di circa 120mila tonnellate travolse e distrusse il resort che sorgeva a 1.200 metri di altitudine, sul versante pescarese del Gran Sasso. Nell’hotel quel giorno c’erano 40 persone, tra cui quattro bambini. L’allarme venne lanciato, tramite cellulari, da due persone che si trovavano all’esterno della struttura: l’operaio manutentore dell’albergo Fabio Salzetta e un ospite, Giampiero Parete, che sotto le macerie aveva la moglie e i figli. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

