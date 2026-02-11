Rigopiano appello bis | la Corte di Perugia valuta le responsabilità per la tragedia del 2017 Attesa per la sentenza

Nove anni dopo la tragedia di Rigopiano, la Corte d’Appello di Perugia si prepara a decidere sulla responsabilità di chi ha coinvolto l’evento. Oggi si aspetta la sentenza che potrebbe chiarire le colpe di chi ha contribuito a quella notte drammatica del 2017, quando l’hotel di Farindola fu travolto dalla slavina. La famiglia delle vittime e i sopravvissuti sono in ansia, sperando in una risposta definitiva dopo anni di attese e processi.

Nove anni dopo la tragedia che ha sconvolto l'Italia, l'hotel Rigopiano di Farindola è ancora al centro di un'attesa spasmodica per la sentenza di appello bis, prevista per oggi, 11 febbraio 2026, presso la Corte d'Appello di Perugia. Il processo, che mira a fare luce sulle responsabilità per il crollo causato da una valanga, si è giunto a un punto cruciale, con l'ex sindaco di Farindola, Ilario Lacchetta, che ha rinunciato alla prescrizione, aprendo la strada a un possibile giudizio anche per lui. La vicenda, che ha lasciato l'Italia intera sgomenta, risale al 18 gennaio 2017, quando una violenta tempesta di neve ha travolto l'hotel, causando la morte di 29 persone.

