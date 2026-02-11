Strage Crans Montana le foto dell'interno del Constellation subito dopo l'incendio di Capodanno

Questa mattina sono state diffuse le foto dell’interno del Constellation di Crans Montana, subito dopo l’incendio di Capodanno che ha causato 41 vittime. Le immagini mostrano divani e sedie bruciati, soffitti crollati e oggetti sparsi ovunque. Gli inquirenti hanno raccolto un dossier fotografico per ricostruire quanto accaduto in quella notte tragica.

Divani e sedie bruciati, soffitti crollati e oggetti sparsi. Il dossier fotografico, raccolto dagli inquirenti, mostra come appariva il Constellation di Crans Montana subito dopo l'incendio di Capodanno nel quale sono morte 41 persone.

