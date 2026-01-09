Crans-Montana nuove accuse per Jacques e Jessica Moretti | La notte della strage hanno cancellato video e foto dai social del Le Constellation

Crans-Montana torna al centro dell’attenzione per le recenti accuse ai danni di Jacques e Jessica Moretti, coinvolti nell’indagine sulla tragedia avvenuta al locale Le Constellation. Secondo le ultime notizie, i due sarebbero stati nuovamente ascoltati in tribunale, mentre emergono dettagli riguardo alla cancellazione di contenuti social durante la notte della strage. La vicenda continua a svilupparsi, mantenendo alta l’attenzione sull’indagine.

Jacques e Jessica Moretti oggi, venerdì 9 gennaio, saranno interrogati nuovamente (è la seconda volta) per la strage avvenuta nel loro locale, Le Constellation, in quella tragica. 🔗 Leggi su Leggo.it

