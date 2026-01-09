Crans-Montana nuove accuse per Jacques e Jessica Moretti | La notte della strage hanno cancellato video e foto dai social del Le Constellation
Crans-Montana torna al centro dell’attenzione per le recenti accuse ai danni di Jacques e Jessica Moretti, coinvolti nell’indagine sulla tragedia avvenuta al locale Le Constellation. Secondo le ultime notizie, i due sarebbero stati nuovamente ascoltati in tribunale, mentre emergono dettagli riguardo alla cancellazione di contenuti social durante la notte della strage. La vicenda continua a svilupparsi, mantenendo alta l’attenzione sull’indagine.
Jacques e Jessica Moretti oggi, venerdì 9 gennaio, saranno interrogati nuovamente (è la seconda volta) per la strage avvenuta nel loro locale, Le Constellation, in quella tragica. 🔗 Leggi su Leggo.it
Leggi anche: Chi sono i proprietari del locale Le Constellation. Dove sono ora Jacques e Jessica Moretti, i coniugi francesi che hanno altri due locali a Crans-Montana
Leggi anche: Crans-Montana, "Cancellati video e foto la notte della strage": nuove accuse ai gestori del locale
Crans-Montana, nuove accuse a Jacques e Jessica Moretti: «La notte della strage cancellarono video e foto dai profili del locale»; Crans-Montana, l’ombra del riciclaggio negli affari dei Moretti: il patrimonio al setaccio; Strage Crans-Montana, il punto sulle indagini: cosa sappiamo; Crans-Montana, Cancellati video e foto la notte della strage: nuove accuse ai gestori del locale.
Crans-Montana, nuove accuse per Jacques e Jessica Moretti: «La notte della strage hanno cancellato video e foto dai social del Le Constellation» - Jacques e Jessica Moretti oggi, venerdì 9 gennaio, saranno interrogati nuovamente (è la seconda volta) per la strage avvenuta nel loro locale, Le Constellation, in quella ... leggo.it
Crans-Montana, nuove accuse a Jacques e Jessica Moretti: «La notte della strage cancellarono video e foto dai profili del locale» - Uno dei legali delle vittime: nei filmati cancellati si vedevano le carenze sulla sicurezza. msn.com
Crans-Montana, "Cancellati video e foto la notte della strage": nuove accuse ai gestori del locale - Secondo il legale della famiglia di una delle vitteme, tra le 3 e le 6 del mattino qualcuno avrebbe provveduto a bloccare il sito e gli account Facebook e Instagram del Le Constellation. msn.com
Interrogativi su Jacques Moretti, proprietario del Constellation di Crans-Montana, e Jean-Pierre Valentini, imprenditore corso sotto processo per riciclaggio - facebook.com facebook
Crans-Montana, la Procura di Roma apre un'inchiesta sulla strage di Capodanno #crans-montana x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.