Crans-Montana video e foto cancellati dai social del Constellation mentre divampava l’incendio | Mostravano le carenze sulla sicurezza

Durante l’incendio al locale Le Constellation di Crans-Montana, i social del locale sono stati cancellati, includendo video e foto che evidenziavano problematiche sulla sicurezza. Nuove accuse coinvolgono i proprietari, Jacques e Jessica Moretti, nel contesto di una tragedia che ha causato 40 vittime e numerosi feriti. Questa vicenda solleva interrogativi sulla gestione e sulla sicurezza del locale.

Nuove accuse gravissime si abbattono sui coniugi Jacques e Jessica Moretti, proprietari del locale Le Constellation dove la notte di Capodanno una strage ha causato la morte di 40 persone e il ferimento di altre 116. Secondo l’avvocato Romain Jordan, legale di alcune delle famiglie delle vittime, mentre le fiamme divampate all’1:30 divoravano il locale, qualcuno tra le 3 e le 6 del mattino si preoccupava di bloccare il sito web e gli account Facebook e Instagram del Constellation. I profili social contenevano video e foto che, secondo l’accusa, dimostravano le carenze della sicurezza nel locale. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Crans-Montana, video e foto cancellati dai social del Constellation mentre divampava l’incendio: “Mostravano le carenze sulla sicurezza” Leggi anche: Crans-Montana, nuove accuse per Jacques e Jessica Moretti: «La notte della strage hanno cancellato video e foto dai social del Le Constellation» Leggi anche: Sui social le immagini dell'incendio al bar Le Constellation di Crans-Montana IL VIDEO La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Crans Montana, le fiamme avvolgono i ragazzi che cercano di scappare. Video inedito dall'interno (ATTENZIONE, IMMAGINI MOLTO FORTI); Crans-Montana, i primi attimi dopo l'incendio in un video sui social; Crans Montana, un video mostrerebbe la proprietaria Jessica Moretti scappare con la cassa; I video dell’incendio a Crans-Montana e della fuga dal Constellation. Crans-Montana, "Cancellati video e foto la notte della strage": nuove accuse ai gestori del locale - Secondo il legale della famiglia di una delle vitteme, tra le 3 e le 6 del mattino qualcuno avrebbe provveduto a bloccare il sito e gli account Facebook e Instagram del Le Constellation. msn.com

