Strade da mettere in sicurezza dopo gli incidenti il Comune affida il servizio per 4,5 milioni a una nuova ditta

Il Comune ha deciso di affidare a una nuova ditta il servizio per mettere in sicurezza le strade dopo gli incidenti. La società si occuperà non solo di intervenire subito dopo gli incidenti, ma anche di gestire le pratiche di richiesta di rimborso danni alle assicurazioni. L’appalto vale 4,5 milioni di euro.

Ad aggiudicarsi il servizio, finora svolto da Interventa, è stata la Sicurezza&Ambiente spa di Roma. Oltre ad occuparsi della bonifica dell'asfalto, gestirà anche le pratiche assicurative per il risarcimento danni. In questo modo l'attività sarà a costo zero per l'Amministrazione Non solo interverranno dopo gli incidenti per rimettere in sicurezza le strade, ma si occuperanno anche delle procedure di richiesta di rimborso danni alle assicurazioni. E' proprio quest'ultima la principale novità dell'appalto da 4,5 milioni di euro che il Comune ha affidato per tre anni a Sicurezza&Ambiente spa, con sede a Roma.🔗 Leggi su Palermotoday.it

La giunta di Salerno ha deciso di affidare a una ditta esterna gli interventi di manutenzione sulle strade, perché mancano operai comunali disponibili.

Il Comune di Lecce ha emesso una nuova diffida alle ditte esterne coinvolte nei cantieri cittadini, richiedendo loro di ripristinare correttamente le strade dopo gli interventi.

Strade Bergamo, un anno di lavori per mettere in sicurezza 60 attraversamenti. Ecco doveLa Giunta di Bergamo ha approvato il progetto esecutivo per la messa in sicurezza di circa 60 attraversamenti pedonali in città con un investimento di 732.198 euro . L’intervento, inserito nel Program ... bergamo.corriere.it

Riparare le buche, eliminare le perdite d’acqua, mettere in sicurezza le strade non sono dettagli né interventi minori: sono azioni concrete che incidono ogni giorno sulla qualità della vita delle persone. - facebook.com facebook