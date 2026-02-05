Interventi di manutenzione sulle strade | mancano operai servizio affidato ad una ditta esterna

La giunta di Salerno ha deciso di affidare a una ditta esterna gli interventi di manutenzione sulle strade, perché mancano operai comunali disponibili. La scelta mira a garantire la sicurezza e a rispondere rapidamente alle emergenze urbane, anche in assenza di personale interno. La situazione richiede interventi immediati, e il Comune ha preso questa decisione per accelerare i lavori.

La giunta di Salerno corre ai ripari per garantire la sicurezza stradale e la gestione delle emergenze urbane. Nell'ultima seduta prima dello scioglimento anticipato, l'esecutivo ha approvato il progetto esecutivo per gli interventi di "pronta reperibilità" sulle strade comunali, stanziando una.🔗 Leggi su Salernotoday.it Approfondimenti su Salerno Strade Verde pubblico, interventi per ripristinare la sicurezza sulle strade dell’agro e manutenzione degli alberi nel centro urbano Il Comune di Taranto sta portando avanti interventi di manutenzione del verde pubblico, anche con il maltempo. Ripristino strade, affidato il servizio. Non peserà sui conti del Comune Il servizio di ripristino delle strade a Pomarance è stato affidato a una nuova gestione, garantendo interventi efficaci senza influire sul bilancio comunale. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Salerno Strade Argomenti discussi: Ponte sulla SP19 tra Carpineti e Toano: intervento da 1.200.000,00 euro per la manutenzione straordinaria; Approvato il programma d’interventi per la manutenzione stradale; Interventi di manutenzione sulla statale 293 'di Giba'; TELTI: MANUTENZIONE DELLA CONDOTTA IN VIA MONTESSORI. Intervento di ripristino delle paratoie diga Delia a CastelvetranoIntervento di manutenzione straordinaria per le due paratoie della diga Delia di Castelvetrano (Trapani), dove attualmente il limite consentito d'accumulo d'acqua è di 62 metri sul livello del mare. ( ... ansa.it Ecco gli interventi di manutenzione sulle strade provinciali per sicurezza e viabilitàRIETI - La Provincia di Rieti prosegue il suo impegno nella manutenzione della rete viaria con una serie di interventi mirati a migliorare la sicurezza stradale e la percorribilità delle arterie ... ilmessaggero.it Verde pubblico e arredo urbano: in corso interventi di sostituzione e manutenzione sul territorio LEGGI L'ARTICOLO https://www.comune.bagheria.pa.it/it/news/verde-pubblico-e-arredo-urbano-in-corso-interventi-di-sostituzione-e-manutenzione-sul-terri facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.