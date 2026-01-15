Strade rattoppate dopo gli scavi | nuova diffida del Comune alle ditte esterne

Il Comune di Lecce ha emesso una nuova diffida alle ditte esterne coinvolte nei cantieri cittadini, richiedendo loro di ripristinare correttamente le strade dopo gli interventi. Il vicesindaco Roberto Giordano Anguilla, con delega ai Lavori Pubblici, ha ribadito l’importanza di garantire la sicurezza e l’integrità delle strade al termine delle lavorazioni, per migliorare la qualità del territorio e tutelare i cittadini.

LECCE – Il vicesindaco Roberto Giordano Anguilla, che ha la delega assessorile ai Lavori Pubblici, ha diffidato le ditte impegnate nei cantieri sparsi sul territorio di Lecce a ripristinare a regola d'arte lo stato dei luoghi una volta conclusi i lavori.È la seconda volta, nel giro di un anno.

