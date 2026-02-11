strada ferrata oro mondiale in whisky

La distilleria di Seregno, Strada Ferrata, entra nel giro mondiale del whisky. Ha portato a casa due Medaglie d’Oro e il riconoscimento di Category Winner al World Whiskies Awards 2026 di Londra. È la prima volta che una realtà della Brianza ottiene un risultato così importante in questa competizione. La vittoria mette in luce la crescita di questa piccola realtà italiana nel settore degli spirits di qualità.

La Brianza entra nella mappa mondiale del whisky. La distilleria di Seregno Strada Ferrata, di cui vi avevamo già raccontato qui, ha conquistato due Medaglie d’Oro e il titolo di Category Winner al World Whiskies Awards 2026 di Londra, uno dei concorsi di riferimento per il settore. Alla prima partecipazione assoluta, Strada Ferrata si è imposta in due categorie particolarmente competitive: Single Cask Single Malt con la prima Release e Small Batch Single Malt con la seconda Release. Un risultato significativo, perché arriva su imbottigliamenti d’esordio e in un contesto dominato da paesi con una tradizione secolare nella produzione di whisky. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

