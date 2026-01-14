Nella nuova puntata di Volley Night, si approfondiscono le carriere di Piomboni e Pinali, protagonisti di successi internazionali. La puntata mette in luce le tappe principali dei loro percorsi, dal titolo mondiale U21 al trionfo del 2022, offrendo uno sguardo sobrio e dettagliato sulle loro esperienze. Un’occasione per conoscere meglio le storie di due atleti che hanno segnato la pallavolo italiana e internazionale.

Una campionessa del mondo e un campione d’Europa sono i protagonisti della nuova puntata di Volley Night, il format settimanale dedicato alle storie, ai protagonisti e ai temi caldi della pallavolo italiana e internazionale. Nel salotto di OA Sport arrivano Nicole Piomboni e Giulio Pinali, due volti simbolo di generazioni diverse ma unite dalla stessa passione per il volley. Classe 2005, originaria di Viserba, Nicole Piomboni è reduce dal titolo mondiale Under 21 e sta vivendo una stagione di grande crescita con la maglia di Macerata, dove si è ritagliata con continuità un ruolo da titolare. Prestazioni solide, personalità e margini di miglioramento importanti hanno acceso i riflettori anche del CT Julio Velasco, che potrebbe inserirla nel giro della Nazionale maggiore già dalla prossima estate. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dall’oro Mondiale U21 all’oro Mondiale 2022: Piomboni e Pinali protagonisti a Volley Night

Leggi anche: Valentina Trapletti si racconta: dall’oro mondiale alla nuova sfida della marcia

Leggi anche: Premio alla benemerita più giovane. Volley, dalla FoCol all’oro mondiale: "Ho visto il sogno diventare realtà"

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Dall'oro Mondiale U21 all’oro Mondiale 2022: Piomboni e Pinali protagonisti a Volley Night

A novembre 2026 saranno passati trent’anni dalla Conferenza mondiale sull’alimentazione tenutasi a novembre 1996 presso l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (Fao) a Roma, voluta dall’allora neo direttore generale, il sen facebook