Storie da tutto il mondo in Malatestiana per la rassegna cinematografica Mondovisioni

Da cesenatoday.it 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Biblioteca Malatestiana apre le sue porte a una nuova stagione di cinema internazionale. La rassegna

Si rinnova l’offerta cinematografica della Biblioteca Malatestiana, che amplia la propria programmazione aprendo la Sala Proiezioni a nuovi appuntamenti di respiro internazionale e a proposte dedicate alle famiglie, tutte ad accesso libero e gratuito. Accanto alle visioni quotidiane riservate.🔗 Leggi su Cesenatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Malatestiana Rassegna

Giovani pianisti da tutto il mondo ospiti della nuova rassegna di Forlì Cultura

Conclusa la prima rassegna cinematografica del collettivo SottoTraccia

Si è conclusa la prima rassegna cinematografica organizzata dal collettivo SottoTraccia, in collaborazione con Fondazione Benevento Città Spettacolo.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Malatestiana Rassegna

Argomenti discussi: Libri d'amore e romanzi rosa da leggere e regalare; 'Mamma Lingua' al via la mostra itinerante con tanti libri per i più piccoli in tante lingue diverse; Festa della lingua madre con Parole in prestito!; Come si può leggere, oggi?.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.