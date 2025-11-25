Giovani pianisti da tutto il mondo ospiti della nuova rassegna di Forlì Cultura
L’associazione Forlì Cultura si apre a una nuova rassegna di recital pianistici ospitando una nuova classe di giovani e affermati artisti provenienti da tutto il mondo. Dopo il grande successo dell’edizione primaverile, svoltasi alla Sala Sangiorgi, torna un nuovo ciclo di concerti in programma. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
