Giovani pianisti da tutto il mondo ospiti della nuova rassegna di Forlì Cultura

Forlitoday.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’associazione Forlì Cultura si apre a una nuova rassegna di recital pianistici ospitando una nuova classe di giovani e affermati artisti provenienti da tutto il mondo. Dopo il grande successo dell’edizione primaverile, svoltasi alla Sala Sangiorgi, torna un nuovo ciclo di concerti in programma. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Giovani pianisti da tutto il mondo per concorso Casagrande - Ai nastri di partenza la fase finale del concorso pianistico internazionale "Alessandro Casagrande", giunto alla 33/a edizione e intitolato al compositore e pianista ternano scomparso nel 1964. Secondo ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Giovani Pianisti Tutto Mondo