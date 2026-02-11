Storico intervento in Veneto | rimosso tumore a bambino sveglio di 9 anni

E’ stato un intervento storico in Veneto: un bambino di 9 anni, sveglio durante la chirurgia, ha avuto rimosso un tumore al cervello. La delicata operazione è stata portata a termine dal dottor Luca Denaro, direttore della Neurochirurgia Pediatrica, e dalla dottoressa Marina Munari, responsabile dell’Anestesia e Rianimazione. È la prima volta che si esegue una procedura di questo tipo in regione, e tutto è andato come previsto.

Eseguito il primo intervento di neurochirurgia pediatrica con paziente sveglio in Veneto. A portare a termine la complessa operazione è stato il dottor Luca Denaro, direttore della Neurochirurgia Pediatrica e Funzionale, assieme alla dottoressa Marina Munari, direttrice dell'Anestesia e Rianimazione. Il piccolo paziente, un bambino di soli 9 anni, affetto da una lesione parieto-temporale sinistra profonda che comprometteva l'integrazione delle informazioni sensoriali e linguistiche, è già stato dimesso e sta bene. La tecnica "Asleep-Awake-Asleep": come funziona La procedura utilizzata, denominata «asleep awake asleep», rappresenta una frontiera avanzata della medicina: permette di monitorare in tempo reale le funzioni cerebrali del paziente, che viene svegliato durante la fase cruciale dell'asportazione per eseguire test neuropsicologici e di linguaggio. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Storico intervento in Veneto: rimosso tumore a bambino sveglio di 9 anni Approfondimenti su Veneto Intervento Rimosso tumore di grandi dimensioni a donna incinta, feto mantenuto in utero Intervento eccezionale Eccezionale intervento al Sant’Andrea, rimosso tumore ovarico di 30 centimetri Un intervento al Sant’Andrea ha permesso di rimuovere un tumore ovarico di 30 centimetri, scoperto in seguito a un aumento di peso inspiegabile. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Veneto Intervento Argomenti discussi: Via libera ai lavori per riqualificare la zona di piazza Vittorio Veneto; Centro storico di Fucecchio: da marzo torna la viabilità ordinaria, lavori al rush finale; Venzone recupera la memoria storica: al via i restauri dello sbarramento La Tonante; Milano-Cortina, mobilità sostenibile alle Olimpiadi: gli investimenti di Fs per le infrastrutture chiave. Storico intervento in Veneto: rimosso tumore a bambino sveglio di 9 anniPrimo intervento di neurochirurgia pediatrica a paziente sveglio in Veneto. Operato un bimbo di 9 anni con tecnica asleep-awake-asleep dai dottori Denaro e Munari. gazzettadelsud.it Zaia: Intervento storico che rafforza l’immagine di una sanità pubblica che innova e salva viteL’impianto del primo cuore artificiale in Veneto, avvenuto a Verona, rappresenta un momento storico per la nostra sanità. È il quarto intervento del genere in Italia, ma il primo in Italia in un ... quotidianosanita.it AVVISO RESIDENTI CENTRO STORICO - VIA CAVOUR Si avvisano i residenti del centro storico che nella giornata odierna la società Umbra Acque spa svolgerà un intervento urgente di risanamento fognario in Via Cavour, a Gubbio, nel tratto compreso tra i - facebook.com facebook Stamattina intervento a tutela della pubblica incolumità in zona centro storico a #Napoli. Rimossa e messa in sicurezza una pannellatura pericolante al museo Diocesano di Napoli #20gennaio x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.