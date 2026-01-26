Eccezionale intervento al Sant'Andrea rimosso tumore ovarico di 30 centimetri

Un intervento al Sant’Andrea ha permesso di rimuovere un tumore ovarico di 30 centimetri, scoperto in seguito a un aumento di peso inspiegabile. La procedura ha rappresentato un passo importante nel trattamento di questa condizione, evidenziando l’esperienza e la competenza del team medico coinvolto.

Aumenta inspiegabilmente di peso e scopre di avere un tumore ovarico di 30 centimetri: la straordinaria operazione per rimuoverlo al Sant'Andrea.

