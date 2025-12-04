Rimosso tumore di grandi dimensioni a donna incinta feto mantenuto in utero Intervento eccezionale

Di seguito dall’Agenzia Dire: Roma. Una donna in stato di gravidanza affetta da un meningioma di grandi dimensioni è stata sottoposta ad un delicato intervento neurochirurgico per la rimozione del tumore, mentre il feto è stato mantenuto in utero e monitorato per tutta la durata dell’operazione. Dopo settimane di cure complesse, un decorso molto rapido per un caso del genere, la madre e il bambino – nato poi prematuro – stanno bene. L’eccezionale intervento, di cui si contano solo pochi casi al mondo, è statoeseguito da un’équipe multidisciplinare dell’ospedale Sant’Eugenio di Roma, che ha coinvolto i neurochirurghi guidati dal primario, il dottor Stefano Signoretti, gli anestesisti guidati dal dottor Massimo Galletti, i ginecologi guidati dal dottor Fabrizio Signore, e i neonatologi guidati dalla dottoressa Camilla Gizzi. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Rimosso tumore di grandi dimensioni a donna incinta, feto mantenuto in utero Intervento eccezionale

