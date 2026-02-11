Nelle ultime ore, le autorità federali hanno rimosso senza preavviso la bandiera del Pride dal monumento di Manhattan dedicato a Stonewall. La decisione ha scatenato reazioni forti tra attivisti e rappresentanti della comunità LGBTQI+, che vedono in questa mossa un passo indietro rispetto ai diritti conquistati. La rimozione, avvenuta in modo silenzioso, ha riacceso le tensioni e riporta il tema della lotta per l’uguaglianza al centro del dibattito pubblico.

America oggi Per il sindaco di New York, la città «è la culla del moderno movimento per i diritti Lgbtq+ e nessun atto di cancellazione cambierà mai, o metterà a tacere, quella storia» America oggi Per il sindaco di New York, la città «è la culla del moderno movimento per i diritti Lgbtq+ e nessun atto di cancellazione cambierà mai, o metterà a tacere, quella storia» La grande bandiera del Pride che capeggiava allo Stonewall National Monument di Manhattan, è stata silenziosamente rimossa dalle autorità federali, in seguito a una direttiva del governo. È la seconda volta in meno di un anno che Donald Trump prende di mira il sito del Greenwich Village che commemora la nascita del movimento per i diritti Lgbtq+. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Stonewall sfida Trump, la resistenza Lgbtqi+: «Sembra tornato il momento di lottare»

