Il momento delicato dell' Unieuro l' appello della società | E' il momento di lottare tutti insieme

In un momento difficile per Unieuro, la Pallacanestro Forlì 2.015 invita i tifosi a sostenere la squadra in questa fase delicata del campionato. Con l’obiettivo di evitare la retrocessione, la società chiede un impegno collettivo per affrontare con determinazione le sfide imminenti e rafforzare il sostegno alla squadra.

“E' il momento di lottare tutti insieme”. La Pallacanestro Forlì 2.015 chiede così aiuto ai tifosi biancorossi in una fase delicata del campionato, che vede la squadra di coach Antimo Martino impegnata nella lotta a non retrocedere. La vittoria di sabato scorso contro Mestre ha dato un po' di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Unieuro sabato sera al Taliercio di Mestre. Martino: “Momento molto delicato ma non molliamo” - Una sfida delicatissima attende l’Unieuro, che sabato sera (ore 20 al Taliercio) fa visita alla neopromossa Mestre. corriereromagna.it