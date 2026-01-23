Statali aumenti stipendi gennaio | nuova Irpef subito in cedolino e arretrati per i docenti

A partire da gennaio, i docenti statali noteranno gli effetti dell'ultima legge di Bilancio sulla propria busta paga. Gli aumenti di stipendio e le nuove aliquote Irpef saranno immediatamente visibili nel cedolino, con l'applicazione delle variazioni anche sugli arretrati. Questa modifica rappresenta un intervento diretto sulla retribuzione dei docenti, con effetti concreti già dal primo mese dell’anno.

Cedolino scuola gennaio 2026, in busta paga aumenti degli stipendi e arretrati 2022-2024Il cedolino scuola di gennaio 2026 riguarda gli stipendi e gli arretrati relativi al triennio 2022-2024.

Stipendi docenti e ATA, aumenti e arretrati già erogati a gennaio. Valditara: “Promessa mantenuta, ora pensiamo al prossimo triennio”Il 13 gennaio, il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha emesso un pagamento straordinario per gli arretrati contrattuali di oltre un milione di docenti e personale ATA.

