Il futuro della salute | l’importanza delle scienze della vita sul sistema Paese

Il settore delle scienze della vita, che comprende la farmaceutica e le biotecnologie, riveste un ruolo fondamentale per il sistema sanitario e l’economia italiana. Investire in queste discipline significa promuovere innovazione, salute e sostenibilità, contribuendo alla crescita del Paese e al benessere dei cittadini. La loro importanza strategica sottolinea la necessità di sviluppare politiche e risorse mirate a sostenere il progresso in questo campo.

Previsioni sul futuro delle scienze della vita e dell’assistenza sanitaria al 2022 - Nel rapporto 2018 del Centro per le soluzioni sanitarie di Deloitte del Regno Unito si dipinge in cui le tecnologie digitali hanno trasformato la cultura dell'assistenza sanitaria e hanno rivisto i ... quotidianosanita.it

Il futuro della salute: l’importanza delle scienze della vita sul sistema Paese

Il Gruppo Salute Parabiago, in collaborazione con Legambiente, CGIL Ticino Olona, ANPI Parabiago e Spazio Mondi Migranti, promuove un’assemblea pubblica sul diritto alla salute e sul futuro della sanità territoriale facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.