Solo un universitario su quattro in Europa sceglie le discipline Stem | aziende in difficoltà e divario di genere persistente secondo lo studio Deloitte presentato al Parlamento Ue

Orizzontescuola.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Fondazione Deloitte ha presentato al Parlamento europeo i risultati dello European Stem Observatory, uno studio che documenta la carenza di competenze scientifiche e tecnologiche nel mercato del lavoro europeo. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

