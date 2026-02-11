Questa mattina le azioni di Stellantis hanno subito un forte calo in Borsa. Il mercato ha reagito con preoccupazione alle ultime notizie, facendo scendere il titolo e aumentando i dubbi sul futuro dell’azienda. La crisi ha ripercussioni su tutto il settore e lascia gli investitori con molti interrogativi.

Vi ricordate di quando in Italia c’erano tante case automobilistiche indipendenti? Autobianchi, Abarth, Alfa Romeo, eccetera. Piano, piano, sono state tutte assorbite dal gruppo Fiat. Come si dice, “il pesce grosso mangia il piccolo” e non era solo una tendenza italiana; succedeva ovunque in Europa e nel mondo. Ma, alla fine, anche i pesci grossi dell’industria automobilistica si sono accorti che da soli non potevano sopravvivere. A furia di fusioni, anche la Fiat è scomparsa come società indipendente nel 2021, incorporata nel gruppo Stellantis. Ma le cose continuano ad evolversi e il crollo in borsa di Stellantis di questi giorni ha fatto molto rumore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Stellantis crolla in Borsa: il pesce grosso mangia il piccolo. Di nuovo

Approfondimenti su Stellantis Borsa

La notizia ha fatto tremare i mercati.

Stellantis crolla in Borsa, sospeso il dividendo nel 2026.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Stellantis Borsa

Argomenti discussi: Stellantis crolla in Borsa, 22,2 miliardi di oneri per il cambio strategia sull’elettrico; Stellantis crolla in borsa per l’auto elettrica: cosa può succedere ora al titolo secondo gli analisti; Stellantis, la sterzata sull’elettrico costa 22 miliardi nel 2025: stop al dividendo. Il titolo sfiora il -30% a Piazza Affari; Stellantis crolla in Borsa: sospeso il dividendo nel 2026. Cosa succede e perché c'entra la strategia sull'elettrico.

Stellantis, parla il ceo Filosa dopo il crollo in borsa: abbiamo sopravvalutato l'auto elettrica, ora pulizia nel bilancioL’ad in conference call spiega che il reset è decisivo per tornare a crescere. E aggiunge: nel 2026 Stellantis tornerà a essere profittevole. Società al lavoro su bond ibridi perpetui subordinati non ... milanofinanza.it

Stellantis crolla in Borsa, le mosse di Tavares e Filosa per risalireStellantis, il reset strategico dopo l’era TavaresCon 22 miliardi di oneri straordinari e 19 miliardi di perdite a bilancio, Stellantis ha archivia ... assodigitale.it

Chi dorme ‘un piglia pesci Turno in fabbrica. Ieri è arrivata la notizia che Stellantis crolla in Borsa, certificando il fallimento di un modello industriale senza futuro, mentre l’automotive guarda alla guerra come nuova frontiera produttiva. Si legge anche che arriv - facebook.com facebook

La scommessa di Stellantis sui veicoli elettrici è stata un errore da 20 miliardi di dollari. Crolla il titolo in borsa. x.com