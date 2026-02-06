Annuncio choc di Stellantis il titolo crolla in Borsa Niente dividendi nel 2026

La notizia ha fatto tremare i mercati. Dopo l’annuncio di Stellantis di dover affrontare 22 miliardi di euro di costi per ristrutturarsi, le azioni sono crollate in Borsa. La casa automobilistica ha anche annunciato che nel 2026 niente dividendi e ha deciso di emettere 5 miliardi di obbligazioni subordinate. La situazione ha preso di sorpresa investitori e analisti, che ora seguono con attenzione gli sviluppi di questa difficile fase.

Milano, 6 febbraio 2026 – Stellantis sprofonda in Borsa in scia al cambio di strategia che costerà 22 miliardi di euro di oneri di ristrutturazione, con sospensione del dividendo e l'emissione di 5 miliardi di obbligazioni subordinate. Il titolo verso le 10 del mattino è precipitato a -21,5% a 6,40 euro per azione, svaniscono oltre 4 miliardi di capitalizzazione. Spese "straordinarie" per 22 miliardi. Annuncio shock da parte di Stellantis: con un comunicato diramato prima dell'apertura dei mercati in Europa, il gruppo ha riportato oneri straordinari per 22,2 miliardi di euro, che "riflettono in larga parte il costo derivante da una sovrastima del ritmo della transizione energetica, che ci ha allontanato dalle esigenze, dalle possibilità e dai desideri reali di molti acquirenti di autovetture", come spiega l'amministratore delegato, Stefano Filosa, citato in un comunicato.

