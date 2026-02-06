Stellantis crolla in Borsa | sospeso il dividendo nel 2026 Cosa succede e perché c’entra la strategia sull’elettrico

Stellantis crolla in Borsa, sospeso il dividendo nel 2026. La società perde oltre il 23% in una sola giornata, toccando i minimi dal 2021. La forte discesa segue le incertezze sulla strategia elettrica e le tensioni sui mercati finanziari. Gli investitori sono preoccupati per il futuro dell’azienda, che ora cerca di risollevarsi dopo una seduta da record negativo.

Stellantis scivola ai minimi storici a Piazza Affari. Nella seduta di Borsa di venerdì 6 febbraio, il colosso dell’automotive ha perso più del 23%, raggiungendo il livello più basso dal 2021, anno di nascita della nuova società dopo la fusione tra Psa e Fca. Dietro il tonfo nei mercati azionari c’è l’inversione di rotta di Stellantis sull’ elettrico, che oggi l’azienda ha stimato in un costo di 22,2 miliardi di europei. La nuova strategia dell’amministratore delegato Antonio Filosa, subentrato lo scorso anno a Carlos Tavares, ha portato alla cancellazione di modelli e programmi che non hanno prospettive di redditività.🔗 Leggi su Open.online

