Stefano Petrella lascia il consiglio Dimissioni ancora non ufficiali

Stefano Petrella ha dato le dimissioni dal consiglio comunale di Recanati. Ha inviato la comunicazione via email, ma al momento non sono ancora state rese ufficiali. La decisione del consigliere dell’opposizione arriva in un momento di silenzio, senza dettagli sui motivi che lo hanno portato a questa scelta. La sua uscita potrebbe avere ripercussioni sulla compagine di Recanati Insieme.

Il consigliere comunale Stefano Petrella, esponente dell'opposizione nella lista Recanati Insieme, ha presentato per email le dimissioni. Tuttavia, al momento queste non risultano formalizzate e non potranno essere inserite nell'ordine del giorno del consiglio di mercoledì 18 febbraio, a meno che Petrella non si presenti di persona in Comune per depositare il documento. A fare chiarezza sulla procedura è il presidente del consiglio, Benito Mariani, che sottolinea come, fino a quel momento, il consigliere resti ufficialmente in carica. Nonostante questa situazione, Petrella ha mantenuto un ruolo attivo in consiglio, presentando diverse interrogazioni di rilievo.

