Scarlino dimissioni e polemiche Faenzi lascia il Consiglio La sindaca lancia accuse

Questa mattina Monica Faenzi ha annunciato le sue dimissioni dal Consiglio comunale di Scarlino, lasciando anche il ruolo di capogruppo della lista civica ‘Scarlino Futura’. La decisione ha suscitato reazioni e accese polemiche tra gli altri membri dell’amministrazione. La sindaca ha risposto con accuse e ha chiesto chiarimenti sulla decisione improvvisa. La città si prepara a seguire da vicino gli sviluppi di questa crisi politica.

Le dimissioni di Monica Faenzi da consigliere comunale e capogruppo della lista civica ' Scarlino Futura ' accendono il confronto politico. Una scelta che ha provocato la reazione polemica della sindaca Francesca Travison, che in una nota attacca frontalmente l'ex parlamentare, accusandola di "non aver mai avuto un vero progetto per il paese". Faenzi, figura storica della politica maremmana e nazionale, è stata sindaca di Castiglione della Pescaia per tre mandati consecutivi (2001–2011), deputata alla Camera dal 2013 al 2022 e Sottosegretaria al ministero dell'Interno durante la XVIII legislatura, con deleghe agli enti locali e alla sicurezza.

