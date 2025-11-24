La Russa chiede le dimissioni di Garofani | Meglio se lascia l' incarico al Consiglio supremo di Difesa
"Fosse stato uno di destra oggi lo vedremo appeso nei lampioni della città probabilmente, invece se è di sinistra va bene. È il segretario del Consiglio supremo di Difesa, quello che si deve occupare della difesa nazionale. Credo che forse è meglio che quel ruolo lo lasci a qualcun altro". Così ha parlato il presidente del Senato, Ignazio La Russa, la seconda carica dello stato, a proposito di Francesco Saverio Garofani, consigliere del capo dello stato, Sergio Mattarella, finito al centro di una polemica con Fratelli d'Italia. "La colpa è di chi solleva il problema, non di chi forse inconsciamente esprime non il pensiero del presidente della Repubblica, ma i suoi personali desideri che non sono degni di uno che fa il consigliere del presidente", ha detto La Russa intervenendo alla 27esima edizione di Italia Direzione Nord, in corso presso la Triennale di Milano. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
