Stefano Di Stefano si dimette da consigliere Mps dopo l' indagine per insider trading

Stefano Di Stefano si dimette da consigliere di Monte dei Paschi di Siena. La decisione arriva poco dopo che è emersa un'indagine per insider trading che lo riguarda. Di Stefano, che faceva parte del Comitato rischi e sostenibilità, ha deciso di lasciare il suo incarico. La banca non ha ancora commentato ufficialmente, ma la sua uscita segna un passo importante nel caso che sta facendo discutere.

Si è dimesso dalla sua carica in Monte dei Paschi di Siena Stefano Di Stefano, amministratore non indipendente e componente del Comitato rischi e sostenibilità dell'istituto di credito. Le dimissioni da Mps hanno decorrenza immediata, "per ragioni personali e in relazione all'avvio di indagini a.🔗 Leggi su Today.it Approfondimenti su Monte dei Paschi di Siena Indagato il dirigente Mef e consigliere Mps Stefano Di Stefano per insider trading La procura di Milano ha iscritto nel registro degli indagati Stefano Di Stefano, dirigente del Ministero dell’Economia e delle Finanze e consigliere di Mps. Indagato Stefano Di Stefano, dirigente del ministero dell’Economia e consigliere Mps: “Insider trading” Un dirigente del ministero dell’Economia e consigliere di Mps è finito sotto indagine per insider trading. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Monte dei Paschi di Siena Argomenti discussi: Chi è Stefano Di Stefano, dirigente del Tesoro accusato di insider trading: nei guai per 4 mila euro; Chi è Stefano Di Stefano, l'uomo delle privatizzazioni del Tesoro sotto inchiesta per insider trading su Mps; Indagato Stefano Di Stefano, dirigente Mef e consigliere Mps: Insider trading; Il dirigente del ministero dell’Economia Stefano Di Stefano è indagato per insider trading. Mps, Stefano Di Stefano fa un passo indietro: si dimette il consigliere indagato per insider tradingDi Stefano ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica con decorrenza immediata per ragioni personali e in relazione all'avvio di indagini a suo carico ... affaritaliani.it Mps, si dimette da consigliere Di Stefano indagato per insider tradingNella nota si legge: Con decorrenza immediata, per ragioni personali e in relazione all’avvio dlele indagini a suo carico ... repubblica.it «Il cosiddetto Vaja della pianura è stato dimenticato». A denunciarlo è Stefano Valdegamberi, consigliere regionale del Veneto, che torna a puntare l’attenzione sugli effetti degli eventi climatici estremi che, mesi fa, hanno colpito duramente la pianura verones - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.