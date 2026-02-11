Stefano Di Stefano si dimette da consigliere Mps dopo l' indagine per insider trading

Stefano Di Stefano si dimette da consigliere di Monte dei Paschi di Siena. La decisione arriva poco dopo che è emersa un'indagine per insider trading che lo riguarda. Di Stefano, che faceva parte del Comitato rischi e sostenibilità, ha deciso di lasciare il suo incarico. La banca non ha ancora commentato ufficialmente, ma la sua uscita segna un passo importante nel caso che sta facendo discutere.

Si è dimesso dalla sua carica in Monte dei Paschi di Siena Stefano Di Stefano, amministratore non indipendente e componente del Comitato rischi e sostenibilità dell'istituto di credito. Le dimissioni da Mps hanno decorrenza immediata, "per ragioni personali e in relazione all'avvio di indagini a.

