Un dirigente del ministero dell’Economia e consigliere di Mps è finito sotto indagine per insider trading. Secondo le prime ricostruzioni, avrebbe comprato azioni di Mediobanca e Mps per circa 100 mila euro, proprio mentre si svolgeva l’operazione pubblica di scambio su piazzetta Cuccia. Le autorità stanno verificando i dettagli di questa operazione sospetta e se ci siano state violazioni delle norme di mercato.

Avrebbe acquistato azioni di Mediobanca e Mps per un totale di circa 100mila euro a cavallo dell’operazione pubblica di scambio su piazzetta Cuccia. È questa l’accusa che la procura di Milano contesta a Stefano Di Stefano, alto dirigente del ministero dell’Economia e consigliere di amministrazione di Mps dal 2022. Tradotto: l’ipotesi di reato nei suoi confronti è di insider trading. L’attuale responsabile della Direzione Partecipazioni societarie e tutela degli attivi strategici – ruolo per il quale era stato nominato nel Cda dell’istituto senese – è finito sotto inchiesta dopo l’analisi del suo cellulare, sequestrato lo scorso novembre dalla Guardia di Finanza – allora non era indagato – nell’ambito del caso sul risiko bancario. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Indagato Stefano Di Stefano, dirigente del ministero dell’Economia e consigliere Mps: “Insider trading”

Approfondimenti su Stefano Di Stefano

La Procura di Milano ha iscritto nel registro degli indagati Stefano Di Stefano, dirigente del Ministero dell’Economia e delle Finanze e consigliere di amministrazione di Mps dal 2022.

Giorgio Calcagnini, rettore dell’Università degli Studi Carlo Bo di Urbino, è stato nominato membro della Cabina di regia del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Stefano Di Stefano

Argomenti discussi: Sfigurò il volto alle pazienti, il dottor Silicone Stefano Stracciari radiato dall'Ordine dei medici. Mirella Serattini, una delle vittime: Ci sono voluti 20 anni; Amor. Viaggio di solo ritorno: ad Orea Malià la mostra personale di Stefano Ronci; Deve scontare tre anni per estorsione: arrestato Stefano Ciaravino; Caso Ruggi, il reggiano Stefano Lanza resta indagato per sequestro di persona. VIDEO.

Mps, alto dirigente del Ministero dell'Economia indagato a Milano per insider trading: Stefano Di Stefano nei guai per 100 mila euro di azioniConsigliere di amministrazione di Mps dal 2022, ora è indagato dalla Procura di Milano. Di Stefano finito sotto inchiesta per l'analisi del suo cellulare, sequestrato lo scorso novembre dalla Gdf ... milano.corriere.it

Stefano Stracciari è indagato per aver iniettato sostanze illecite e contraffatte facebook