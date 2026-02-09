indagato il dirigente mef e consigliere mps stefano di stefano per insider trading

La procura di Milano ha iscritto nel registro degli indagati Stefano Di Stefano, dirigente del Ministero dell’Economia e delle Finanze e consigliere di Mps. L’accusa riguarda presunto insider trading, ma al momento non ci sono ancora dettagli sulle prove o sui movimenti sospetti che lo coinvolgono. La vicenda tiene banco nel settore finanziario, mentre Di Stefano si difende dalle accuse.

La procura di Milano ha iscritto nel registro degli indagati, con l'ipotesi di insider trading, Stefano di Stefano, alto dirigente del ministero dell'Economia e delle Finanze e consigliere di amministrazione di Mps dal 2022. L'attuale responsabile della direzione Partecipazioni societarie e tutela degli attivi strategici è finito sotto inchiesta per l'analisi del suo cellulare, sequestrato lo scorso novembre dalla Gdf - allora non era indagato - nell'ambito del caso sul risiko bancario. È venuto a galla che di Stefano avrebbe acquistato azioni di Mediobanca e Mps, per circa 100mila euro, a cavallo della Ops su piazzetta Cuccia. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

