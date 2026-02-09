L’amore di Domenico Dalla Santa per Stefania Constantini | Vai e prenditi ciò che meriti Chi è il fidanzato della stella del curling

Domenico Dalla Santa si mostra più vicino che mai alla fidanzata Stefania Constantini. Alla vigilia delle Olimpiadi, il suo amore per la campionessa di curling emerge con parole semplici: “Vai e prenditi ciò che meriti”. In un’Italia che si prepara alle sfide sportive di febbraio, lui la sostiene a distanza, pronto a tifare e a incoraggiarla in ogni momento.

Roma, 9 febbraio 2026 – “Dal niente a tutto. Lontana dai rumori e vicino alle risate. Manca una settimana. Vai e prenditi ciò che meriti. Qualsiasi cosa sia. Tu lo sai perché sei qua, ricordati di quella piccola bambina che c’è in te e divertiti??”. Scriveva così il 30 gennaio, 7 giorni prima dell’inizio delle Olimpiadi Milano Cortina Domenico Dalla Santa, portiere di hockey su ghiaccio a Stefania Constantini, nostra ‘regina’ del curling che stasera insieme ad Amos Mosaner fronteggerà nuovamente gli Usa per un posto in finale. Tutto sotto gli occhi di Domenico che fuori dalla pista sostiene la fidanzata di una vita. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Stefania Constantini e Amos Mosaner sono di nuovo pronti a scendere in pista alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

Stefania Constantini, fino a poco tempo fa commessa, si è fatta strada nel curling conquistando risultati sorprendenti.

