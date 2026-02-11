Stefania Constantini | Volevamo almeno il podio Ancora con Amos Mosaner? Vediamopensiamo alle prossime gare

Questa mattina Stefania Constantini ha commentato la sconfitta in semifinale contro gli Stati Uniti ai Mondiali di curling a Cortina d’Ampezzo. La giocatrice italiana dice di aver provato “amarezza” e spiega che l’obiettivo era almeno il podio. La squadra ha ancora davanti alcune gare importanti, ma le parole di Constantini mostrano la delusione per una sconfitta arrivata in una fase cruciale del torneo. La squadra ora si concentra per le prossime sfide.

CORTINA D'AMPEZZO (BELLUNO) - «Amarezza è la parola giusta, per esprimere quello che abbiamo provato lunedì sera, nella sconfitta in semifinale contro gli Stati Uniti», è il commento di Stefania Constantini, mentre assapora la vittoria nella finale per la medaglia di bronzo, contro due eccellenze del curling, gli scozzesi Jennifer Dodds e Bruce Mouat. Come siete riusciti a superare quella amarezza e ritrovare gli stimoli giusti, per chiudere nel modo migliore una settimana estenuante con la conquista del bronzo? «È stato importante recuperare, passare una serata tranquilla, con i nostri famigliari, con i nostri amici, staccare un po' la spina, allentare la tensione.

