Startlist skiathlon femminile sci di fondo Olimpiadi 2026 | orario tv streaming pettorali delle italiane

Domani parte ufficialmente lo sci di fondo alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La start list del skiathlon femminile è pronta, con le prime italiane che scenderanno in pista. Gli appassionati sono già in attesa di vedere le atlete in azione in questa prima prova, trasmessa in tv e in streaming. La competizione si preannuncia emozionante, con le italiane pronte a mettersi alla prova in questa prima giornata di gare.

Da domani si fa sul serio: Olimpiadi di Milano Cortina 2026, comincia l'avventura dello sci di fondo. Anche in tv, visto che stiamo per scoprire la prima startlist della rassegna a cinque cerchi, quella dello skiathlon femminile, gara inaugurale con 10 km a tecnica classica e altrettanti a tecnica libera. L'orario è quello delle 13:00, l'Italia (e non solo) attende. Non sarà comunque una prova nella quale le azzurre assumeranno il ruolo di favorite. Potrebbe sparigliare qualche carta Maria Gismondi, al rientro dopo quasi due mesi e senza dubbio la migliore delle azzurre in Coppa del Mondo fino ad ora, forte anche delle prospettive date dall'essere classe 2004.

