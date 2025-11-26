Amadeus e rai | il piano per riportarlo a viale mazzini

possibilità di ritorno di amadeus in rai: un progetto in evoluzione. In un panorama televisivo in costante trasformazione, si discute della potenziale contrattura tra Amadeus e la Rai, con profonde implicazioni per la programmazione futura di Viale Mazzini. Le recenti indiscrezioni indicano un piano strategico volto a riportare il conduttore nel massimo circuito della televisione pubblica italiana entro il 2026, consolidando così un interesse concreto verso il suo ritorno. scenari di conclusione del rapporto con la Nove. Attualmente in forza sulla rete nove, Amadeus sta attraversando un momento difficile a causa dei bassi ascolti registrati dai suoi programmi, come The Cage e La Corrida. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Amadeus e rai: il piano per riportarlo a viale mazzini

Altri contenuti sullo stesso argomento

Anniversari Mozartiani di oggi 18 novembre 18 Novembre 1786, Sabato Il compositore Wolfgang Amadeus Mozart termina a Vienna la partitura del Trio con pianoforte K.502 in sol maggiore (1.allegro, 2.larghetto, 3.allegretto) - facebook.com Vai su Facebook

“Un ritorno di Amadeus in Rai? Le porte sono apertissime”: così il direttore del Prime time Rai, Marcello Ciannamea, a Sanremo 2025 - Il direttore intrattenimento Prime Time Rai Marcello Ciannamea, durante la conferenza stampa del Festival, ha risposto alla domanda di Enrico Lucci, inviato di “Striscia la notizia” che gli ha chiesto ... Segnala ilfattoquotidiano.it

Amadeus sugli ascolti bassi: “Qui è impossibile fare di più”. Fiorello lavora per il clamoroso ritorno - Al di là della piattaforma, che sia televisiva, radiofonica o social, Fiorello sa come mettere in piedi uno spettacolo che attiri pubblico. Secondo dilei.it

Amadeus pronto a tornare in Rai? Spunta un retroscena - Dopo il Festival di Sanremo 2024, Amadeus ha annunciato il suo addio alla Rai e il passaggio a Warner Bros. Lo riporta comingsoon.it